DSU: Efecte ale fenomenelor meteo severe, în 21 de județe

Fenomenele meteorologice au avut efecte semnificative în 53 de localități

Fenomenele meteorologice au avut efecte semnificative în 53 de localități din 21 de județe ale țării, potrivit unui bilanț al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Au fost afectate localități din județele Argeș, Bacău, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Vâlcea.

Forțele de intervenție au acționat pentru degajarea elementelor de construcție desprinse de la 30 de imobile, îndepărtarea a 72 de copaci și a 7 stâlpi prăbușiți. De asemenea, 9 autoturisme au fost avariate.

La Refugiul Călțun din județul Argeș, 4 persoane au rămas izolate și adăpostite temporar, fără a prezenta probleme medicale.

În localitatea botoșăneană Darabani, un copac s-a prăbușit peste o secție exterioară a unității spitalicești din localitate. În momentul producerii evenimentului, nu se aflau persoane în incintă.

Circulația rutieră a fost oprită pe DN 67C, în județul Gorj, pe tronsonul kilometric 16–34+800 de metri, între Novaci și Rânca. Restricția a fost impusă din cauza vântului foarte puternic, care viscolește zăpada și reduce vizibilitatea aproape de zero.

De asemenea, din cauza rafalelor intense de vânt, au fost suspendate manevrele în Bara Sulina, iar toate porturile din județul Constanța au fost închise temporar.

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că monitorizează permanent evoluția fenomenelor meteorologice și coordonează intervențiile în teren, în funcție de situațiile apărute. Autoritățile recomandă populației să respecte indicațiile transmise și să se informeze exclusiv din surse oficiale.

Pentru informații suplimentare privind comportamentul în situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să acceseze platforma națională de pregătire fiipregatit.ro și să utilizeze aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.