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Vremea se schimbă brusc în România. Vin ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone

Cer înnorat

Cer înnorat

Realitatea de Mehedinti
Scris deRealitatea de Mehedinti
Publicat15 iun. 2026, 08:02
SursăRealitatea.net

Meteorologii anunță că luni, 15 iunie, vremea va fi mai răcoroasă decât în zilele precedente în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor scădea în multe regiuni, iar instabilitatea atmosferică va fi prezentă pe parcursul zilei. Sunt așteptate ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În unele zone, ploile pot avea caracter torențial.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, cerul va fi variabil, dar vor exista perioade cu înnorări accentuate. Aversele și descărcările electrice vor apărea mai ales în Dobrogea, local în Muntenia și Oltenia, iar pe arii mai restrânse și în celelalte regiuni. Izolat, cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp. În unele zone pot fi și vijelii sau căderi de grindină.

Temperaturile scad în aproape toată țara

Vântul va sufla slab și moderat în general, însă va avea intensificări pe crestele montane. La altitudini mari, rafalele pot ajunge la 60-70 km/h. Pe arii restrânse, vântul se va intensifica și în nord-vestul, centrul și sudul țării, unde rafalele pot atinge 40-45 km/h. Izolat, dimineața sau noaptea, pot apărea condiții de ceață.

Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 30 de grade. Cele mai scăzute valori minime vor fi în estul Transilvaniei, unde termometrele pot coborî până la 4 grade. Pe litoral, minimele vor fi mai ridicate și vor ajunge la aproximativ 18 grade. Răcirea se va simți mai ales în zonele în care, în ultimele zile, vremea a fost mai caldă.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea se va răci față de zilele anterioare. Cerul va fi variabil, dar vor fi și perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări de scurtă durată, mai ales în timpul ploilor. Temperatura maximă va fi de 25-27 de grade, iar minima va coborî la 14-16 grade.

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