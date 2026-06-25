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Elon Musk, recul financiar uriaș: acțiunile Tesla și SpaceX îl trag în jos

Elon Musk

Elon Musk

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 iun. 2026, 10:22

Antreprenorul american Elon Musk a pierdut statutul de „trilionar” la mai puțin de două săptămâni după ce devenise prima persoană din lume care depășea acest prag simbolic al averii, potrivit datelor Bloomberg.

Indicele miliardarilor publicat de Bloomberg, actualizat zilnic la ora 17:30 în New York, a estimat marți averea lui Musk la aproximativ 957 de miliarde de dolari, în scădere față de valoarea de 1,11 trilioane de dolari înregistrată cu doar câteva zile înainte, notează BBC.

Declinul vine pe fondul scăderii accentuate a acțiunilor Tesla și SpaceX, dar și al unei corecții generale pe piața tehnologică, alimentată de îngrijorări privind evoluția și profitabilitatea pe termen lung a sectorului inteligenței artificiale.

Potrivit acelorași surse, reculul bursier a șters sute de miliarde de dolari din evaluarea totală a imperiului său financiar.

În ciuda acestei scăderi, Elon Musk rămâne în continuare cea mai bogată persoană din lume, cu o avere considerabil peste cea a următorilor clasați în topul miliardarilor globali.

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