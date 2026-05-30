George Simion și omul lui Trump, împreună la Cluj. Anunțul momentului

Doamnelor și domnilor, e o onoare să mă aflu aici, alături de voi, în Romania astăzi. Această săptămână a fost prima dată pentru mine în România. Am venit aici cu propriile mele așteptări. Toate au fost nu doar îndeplinite, ci chiar depășite.

Mi s-a spus că mâncarea de aici este bună și am descoperit că este excelentă. Mi s-a spus că femeile de aici sunt frumoase și am descoperit că sunt absolut frumoase. Fiind singura țară din această parte a Europei în care se vorbește o limbă română, mi s-a părut că auzind româna, auzeam limba iubirii.

Aș spune de asemenea că în mod normal mă concentrez doar pe entuziasmul meu pentru turismul american, dar astăzi atâta ca turist, cât și ca vizitator aici în țara voastră, mă simt extrem de încărcat. De aceea vreau să invit orice persoană din această cameră să vină alături de mine în Statele Unite, preferat în această vară. Este sezonul sezonul turismului american este de 365 de zile pe an, dar vara aceasta vom merge la maximum în pe 4 iulie este a 250 a aniversare a independenței și vom face cea mai mare petrecere pe care lumea a văzut-o vreodată. Ascultați-mă pe mine: nu ați vrea să ratați asta!