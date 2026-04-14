Mesajul Anei Maria Păcuraru, preluat de jurnaliștii din străinătate: ”Nu permitem ca libera exprimare să fie cedată” -VIDEO

Tot mai mulți jurnaliști din străinătate preiau cazul Realitatea PLUS și îl dau ca exemplu pentru a susține importanța libertății de exprimare. Jurnalistul Ana Maria Păcuraru, avocatul Matei Ștefănescu și europarlamentarul Gheorghe Piperea, au avut un dialog cu jurnalistul britanic Jim Ferguson despre toate presiunile la care a fost supusă Televiziunea Poporului. Printre altele, jurnaliștii străini au discutat și despre faptul că partidele aflate în opoziție, care au peste 30% din Parlament, nu au reprezentanți în CNA, CCR și Curtea de Conturi. Dezbaterea va fi difuzată și în Marea Britanie, sâmbătă, pe 18 aprilie.

ANA MARIA PĂCURARU, jurnalist Realitatea PLUS: Suntem o organizație de știri care respectă legea. În primul rând. Tocmai de aceea am devenit o țintă. Realitatea PLUS, postul nostru de televiziune, a funcționat întotdeauna, întotdeauna în limitele legislației românești. Ne-am plătit amenzile, am avut acte oficiale de la ANAF, care confirma că nu avem datorii restante. Și totuși, Consiliul Național al Audiovizualului ne-a retras licența de emisie, invocând un document intern pe care nu ni l-au prezentat niciodată oficial.

JIM FERGUSON, jurnalist britanic: Este cu adevărat șocant să aud asta. În Regatul Unit avem probleme mari cu cenzura, după cum știu că sunteți pe deplin conștienți. Dar acest lucru se întâmplă chiar în România. Și, știți, înainte să începem înregistrarea cu prietenii și colegii noștri comuni din România, știți că am investigat raportul Comitetului Judiciar american privind ingerința în alegeri. Iar acest lucru este, încă o dată, parte a atacurilor asupra libertății de exprimare, asupra instituțiilor media care nu urmează linia de partid, ca să spunem așa, sau linia globalistă.

GHEORGHE PIPEREA, avocat: Era un tip de amendă care ar fi trebuit deja soluționată în instanță anterior și era vorba și despre baza legală a acestor amenzi. În primul rând, pentru că multe reguli internaționale sunt împotriva acestor tipuri de sancțiuni și penalități. Ei (CNA - n.r.) merg direct la cea mai dură sancțiune, chiar dacă aceste amenzi au fost deja plătite. Au ignorat acest lucru și au mers mai departe. Fără niciun fel de temei legal.

MATEI ȘTEFĂNESCU, avocat: Realitatea PLUS este acum singurul post de televiziune din România care contestă activ politicile guvernului. Reprezentantul Consiliul Național al Audiovizualului în instanță ne-a lăsat să ne susținem cauza, iar după ce am terminat, a spus: „Oh, am decizia, onorată instanță! Uitați! Aceasta este decizia.”

A fost redactată în timp ce ei erau în ședință și judecau cererea noastră de rediscutare, cererea administrativă de anulare a unei astfel de decizii. A fost ceva de necrezut.