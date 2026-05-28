Ninel Peia: Noii inchizitori de la CNA! Cum a redevenit cenzura bolșevico-nazistă „lege” în România progresistă!

Trei ore de liniște forțată în prime-time, sub amenințarea ecranului negru! Aceasta este ultima execuție publică comisă de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), care a decis din nou suspendarea emisiei postului Realitatea Plus, joi, 4 iunie, între orele 18:00 și 21:00. Sub pretextul absurd al lipsei de „imparțialitate”, această instituție, transformată în Tribunal al Poporului, aplică un act de terorism ideologic pur.

Nu avem de-a face cu o simplă sancțiune administrativă, ci cu o tentativă disperată de a pune căluș singurelor voci media care mai apără identitatea națională, suveranitatea și valorile conservatoare ale acestui popor. Cei care ne etichetează zi de zi pe noi, naționaliștii și conservatorii români, cu apelative scoase din laboratoarele propagandei, numindu-ne „extremiști”, „antieuropeni” sau „dezinformatori”, folosesc astăzi exact metodele pe care le înfierează la nivel declarativ.

Acești comisari politici ai progresismului aplică o cenzură de tip nazist și bolșevic, demonstrând că singurul lucru care s-a schimbat față de secolul trecut este doar ambalajul. Fondul a rămas același, eliminarea violentă a disidenței politice și a pluralismului.

Pentru oricine cunoaște istoria, analogia dintre CNA-ul actual și monștrii totalitari ai trecutului este izbitoare. Ceea ce face CNA astăzi este o replică fidelă a Glavlit-ului stalinist (Direcția Generală a Presei) și a Ministerului Propagandei condus de Goebbels. La fel ca în epocile negre ale lui Stalin și Hitler, nu mai avem în față o instituție obiectivă, ci o entitate de execuție politică.

Goebbels folosea pretexte birocratice și economice pentru a asfixia ziarele independente, CNA folosește amenzi record și suspendări abuzive pentru a băga în faliment o televiziune care nu stă în genunchi în fața Puterii.

În epoca stalinistă, erai executat dacă nu aduceai destule osanale partidului unic, astăzi, ești suspendat sau închis dacă permiți românilor să audă și o altă versiune a adevărului decât cea dictată de la Bruxelles. În fruntea acestei inchiziții moderne se află personaje care au transformat statul român întro feudă a intereselor anti-naționale. Profilul lor public spune totul despre agenda pe care o servesc.

Îl avem, pe de o parte, pe Mircea Toma, ideologul de serviciu al acestui comitet de cenzură. Omul care provine din rețelele de ONG-uri de monitorizare și care a avut cinismul revoltător de a numi închiderea unei televiziuni cu sute de angajați un eveniment „spectaculos”. Iată adevărata față a progresismului, o satisfacție sadică, de factură stalinistă, în fața suprimării libertății de exprimare. El este cel care folosește concepte precum „discursul de ură” ca pe o ghilotină împotriva oricărui român care îndrăznește să vorbească despre Dumnezeu, Patrie și Familie.

Pe de altă parte, îl vedem pe Valentin Jucan, vicepreședintele instituției și executantul rigid al acestei mașinării punitive. El reprezintă tipologia funcționarului orb din regimurile totalitare, cel care învârte șurubul birocratic fără nicio remușcare. Este cel care a încercat să justifice ridicarea licenței Realitatea Plus pentru o simplă întârziere de înregistrare a unor hârtii, deși banii din amenzi erau deja virați la bugetul statului. O execuție prin birocrație pură, demnă de cele mai întunecate birouri ale Securității din perioada comunistă.

Acești oameni, alături de o majoritate de sinecuriști puși politic în CNA, aplică un dublu standard flagrant. Marile trusturi media aliniate sistemului guvernamental pot dezinforma și manipula zilnic fără a păți nimic. În schimb, televiziunile care oferă spațiu liderilor conservatori sunt vânate chirurgical. Din fericire, abuzul CNA din primăvară a fost stopat de magistrații Curții de Apel București, care au arătat clar în motivare că CNA a comis o „aplicare excesivă a legii”.

Dar noii bolșevici nu se opresc, ei revin acum cu suspendări de ore, încercând să curețe spațiul public de orice opoziție reală înainte de momentele politice decisive. În fața acestor derapaje de natură totalitară, din calitatea mea de Senator al României și Chestor al Senatului, reprezentând Grupul Parlamentar „Pace - Întâi România”, solicit public și oficial demiterea imediată a numiților Mircea Toma și Valentin Jucan din cadrul Consiliului Național al Audiovizualului pentru grave abuzuri de putere și partizanat ideologic manifestat în exercitarea funcției publice.

Sesizarea de urgență a Comisiilor pentru Cultură și Media din Senat și Camera Deputaților pentru a demara o anchetă parlamentară completă privind criteriile discriminatorii și dublul standard folosite de CNA în hărțuirea posturilor TV de orientare conservatoare.

Le transmit acestor cenzori un mesaj ferm. Nu ne puteți suspenda pe toți! Românii au trecut de dictatura stalinistă, au trecut de totalitarismul ceaușist și vor mătura la lada de gunoi a istoriei și această dictatură cu mănuși de catifea a progresismului globalist. Libertatea nu se negociază la comitetul CNA, iar România va rămâne a românilor, în ciuda tuturor inchizitorilor de profesie!

Senator Ninel PEIA,

Chestor al Senatului României

Grupul Parlamentar „Pace - Întâi România”