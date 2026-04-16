Pentagonul amenință cu reluarea imediată a bombardamentelor și transmite un ultim avertisment Iranului

Tensiunea dintre Washington și Teheran crește din nou, după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a lansat un avertisment direct către conducerea iraniană și a transmis că Statele Unite sunt pregătite să reia operațiunile militare „în orice moment” dacă negocierile eșuează.

Mesajul venit de la Pentagon a fost unul fără echivoc: regimul iranian trebuie să decidă rapid ce cale urmează, iar orice pas greșit ar putea readuce imediat conflictul în faza militară.

Mesaj direct pentru Teheran: „Vă urmărim”

În cadrul unei conferințe de presă privind evoluția situației militare, Pete Hegseth s-a adresat direct liderilor militari iranieni.

„Vă urmărim”, a spus oficialul american, într-un mesaj explicit către conducerea forțelor armate iraniene.

Acesta a subliniat că balanța militară dintre cele două state este net în favoarea Statelor Unite. „Capabilitățile Statelor Unite și ale Iranului nu sunt aceleași. Nu este o luptă echitabilă”, a declarat Hegseth.

Șeful Pentagonului a insistat că Iranul nu mai are capacitatea de a-și reface rapid arsenalul pierdut: „Scoateți din ascunzători lansatoarele și rachetele rămase, fără nicio posibilitate de a le înlocui”, a transmis el.

Totodată, oficialul american a precizat că armata SUA își reîncarcă deja capacitatea de luptă: „Noi devenim doar mai puternici. Suntem pregătiți să acționăm la comanda președintelui și la apăsarea unui buton”, a afirmat Hegseth.

SUA spun că blocada navală folosește sub 10% din forța marinei

Un alt punct important al declarațiilor a fost legat de blocada navală impusă Iranului. Potrivit lui Hegseth, aceasta reprezintă „varianta politicoasă” prin care situația poate fi gestionată, avertizând că infrastructura energetică a Iranului nu a fost încă vizată.

„Blocada este modul politicos în care această situație poate evolua”, a spus oficialul american.

El a adăugat că Teheranul nu deține controlul asupra Strâmtorii Ormuz, contrar mesajelor transmise de regimul iranian: „Iranului îi place să spună că controlează Strâmtoarea Ormuz, dar nu are o marină. Nu controlați nimic”, a declarat Hegseth.

În opinia sa, amenințările Iranului privind atacarea navelor comerciale nu reprezintă control militar: „Asta este piraterie, asta este terorism”, a punctat el.

Mai mult, secretarul Apărării a afirmat că marina americană gestionează traficul maritim din zonă folosind mai puțin de o zecime din capacitatea totală: „US Navy controlează traficul de intrare și ieșire din zonă cu mai puțin de 10% din puterea navală americană”, a spus acesta.

Amenințare clară: „Poate fi și calea dură”

Pete Hegseth a revenit în mod repetat asupra ideii că Iranul trebuie să ia o decizie rapidă. Potrivit acestuia, Washingtonul preferă o soluție negociată, condusă de vicepreședintele JD Vance și echipa de negociatori americani.

„Am prefera să facem asta pe calea elegantă, printr-un acord”, a afirmat oficialul.

În același timp, el a avertizat că există și alternativa militară: „Se poate face și pe calea dură”, a spus Hegseth.

Mesajul transmis către Teheran a fost repetat de mai multe ori: „Alegeți cu înțelepciune”, a insistat el.

În cazul în care Iranul „alege prost”, Statele Unite ar putea trece imediat la atacuri asupra infrastructurii: „Dacă aleg prost, vor urma blocada și bombe care vor cădea asupra infrastructurii, energiei și rețelelor de putere”, a avertizat șeful Pentagonului.

Armata SUA: operațiunile pot fi reluate „într-o clipă”

În cadrul aceleiași conferințe a intervenit și generalul Dan Caine, șeful Statului Major. Acesta a declarat că forțele americane sunt pregătite să reintre în luptă fără întârziere: „Forțele SUA sunt pregătite să reia operațiunile de luptă literalmente într-o clipă”, a spus generalul.

Caine a precizat că blocada navală a început luni, 13 aprilie, la ora 10:00 ET, și vizează direct porturile și litoralul iranian.

Un aspect important clarificat de general este că operațiunea nu se referă la blocarea Strâmtorii Hormuz, ci la accesul în porturile Iranului: „Este o blocadă a porturilor și coastei Iranului, nu a Strâmtorii Hormuz”, a explicat el.

Măsura se aplică tuturor navelor, indiferent de pavilion: „Se aplică tuturor navelor, indiferent de naționalitate, care intră sau ies din porturile iraniene”, a spus Caine.

Potrivit acestuia, operațiunile de control se desfășoară atât în apele teritoriale iraniene, cât și în apele internaționale: „Aplicarea se va face în apele teritoriale ale Iranului și în apele internaționale”, a precizat generalul american.

Contextul rămâne extrem de tensionat, iar declarațiile de la Washington sugerează că orice eșec al negocierilor ar putea readuce rapid conflictul într-o fază militară deschisă.