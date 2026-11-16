Poliția a aplicat amenzi de peste 16.000 de lei în Severin, după o acțiune nocturnă

Publicat 16 nov. 2026, 13:43 Sursă realitatea.net

Polițiștii din Mehedinți au desfășurat o acțiune complexă în Drobeta-Turnu Severin, între orele 19:00 și 23:00, aplicând sancțiuni contravenționale de peste 16.000 de lei.

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