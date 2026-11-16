Poliția a aplicat amenzi de peste 16.000 de lei în Severin, după o acțiune nocturnă

Polițiștii din Mehedinți au desfășurat o acțiune complexă în Drobeta-Turnu Severin, între orele 19:00 și 23:00, aplicând sancțiuni contravenționale de peste 16.000 de lei.
Intervenția a vizat prevenirea faptelor care afectează ordinea publică și siguranța cetățenilor, cu accent pe respectarea legislației rutiere și verificarea activității unor societăți comerciale.
În urma controalelor, au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 16.000 de lei. Polițiștii au reținut trei permise de conducere și cinci certificate de înmatriculare pentru neregulile constatate.
Verificările s-au extins și asupra persoanelor și vehiculelor, prin utilizarea aplicației e-DAC. Au fost controlați 463 de cetățeni și 352 de autoturisme, iar participanții la trafic au primit recomandări privind comportamentul preventiv în spațiul public.
Acțiunea a implicat efective din Biroul Ordine Publică, Biroul de Investigații Criminale, Biroul Rutier, precum și Secțiile de Poliție Rurală Izvoru Bîrzii și Șimian. Autoritățile au anunțat că astfel de verificări vor continua pentru menținerea ordinii publice în județul Mehedinți.