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Actualitate· 1 min citire
Un medic de 28 de ani de la Spitalul Universitar și-a luat viața. Ambii săi părinți sunt bolnavi de cancer în stadiu terminal
Spitalul Universitar
Publicat19 aug. 2026, 13:05
SursăRealitatea.net
Un bărbat de 28 de ani, medic, a murit după ce a căzut de la etajul Spitalului Universitar din București. Potrivit informațiilor date de Realitatea PLUS, este vorba despre un medic rezident în cadrul Secției de Hematologie.
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