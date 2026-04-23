Actualitate· 1 min citire
Risc însemnat de avalanșe în Munții Bucegi și Făgăraș
23 apr. 2026, 07:56
Actualizat: 23 apr. 2026, 07:56
Risc de avalanșe
Scris de Realitatea de Mehedinti
Sursă: realitatea.net
Este risc însemnat de avalanşe în Munţii Făgăraş şi Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, avertizează meteorologii.
În acele zone este depus un strat nou de zăpadă care măsoară între 15 şi 20 de centimetri, iar riscul ca aceasta să o pornească la vale este de gradul 3 din 5.
Specialiştii au explicat că sub stratul de zăpadă proaspătă se află un strat mai vechi iar în condiţii de vânt există riscul ca depozitele noi să alunece. La staţia meteo de la Vârful Omu, este înregistrat cel mai mare strat de zăpadă, de 2,2 metri.
Potrivit meteorologilor, în restul masivelor montane, riscul de avalanşă este moderat.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:17 - Turcia adoptă o lege care interzice accesul la reţelele sociale pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani
- 08:09 - Kremlinul: Putin se poate întâlni cu Zelenski doar pentru finalizarea acordului privind conflictul
- 08:04 - Tensiuni în Ormuz. Iranul capturează două nave și menține blocada: cum răspunde Washingtonul
