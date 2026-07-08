Unde sunt cele mai curate ape pentru înot din Europa. Pe ce loc se află România în clasamentul Agenției Europene de Mediu

Odată cu debutul sezonului estival, calitatea și siguranța apei destinate înotului devine un criteriu important pentru turiști atunci când își aleg destinațiile de vacanță. Cel mai recent raport al Agenției Europene de Mediu (AEM), realizat în colaborare cu Comisia Europeană, arată că apele de îmbăiere din Europa rămân, în mare parte, la standarde ridicate de siguranță. În clasamentul statelor cu cele mai curate și sigure ape pentru înot, Grecia ocupă primul loc, în timp ce România se situează, de asemenea, printre țările cu rezultate foarte bune.

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