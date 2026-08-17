Semnal de alarmă de la IGSU: Peste 2.500 de hectare mistuite de flăcări, majoritatea din incendii scăpate de sub control

Publicat 17 aug. 2026, 09:18 Sursă Realitatea.net

În weekendul trecut, pompierii au intervenit la sute de incendii, majoritatea de vegetație. Potrivit datelor oficiale ale IGSU, au fost înregistrate peste 670 de focare, dintre care aproape 500 au fost arderi necontrolate.

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