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Traficul a fost reluat pe DN6, între Drobeta-Turnu Severin și Orșova. Un autotren a blocat circulația timp de două ore și jumătate

Traficul a fost reluat pe DN6

Traficul a fost reluat pe DN6

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Scris deStoica Marian
Publicat3 nov. 2026, 15:24
SursăRealitatea.net

Traficul pe DN6, între Drobeta-Turnu Severin și Orșova, a revenit la normal după ce un autotren a blocat circulația timp de două ore și jumătate.

Vești bune pentru șoferii care tranzitează DN6, între Drobeta-Turnu Severin și Orșova. Circulația rutieră a revenit la normal marți, 3 noiembrie, după aproximativ două ore și jumătate în care traficul s-a desfășurat cu dificultate din cauza unui autotren rămas blocat pe carosabil.

Incidentul s-a produs în zona Viaductului Eroilor, pe sectorul de drum care face legătura între Drobeta-Turnu Severin și Orșova.

Un autotren cu roțile blocate a îngreunat circulația pe DN6

Potrivit informațiilor disponibile, un autotren a rămas cu roțile blocate în zona viaductelor, afectând circulația pe unul dintre cele mai importante drumuri naționale din sud-vestul României.

Pe durata intervenției pentru remedierea problemei și eliberarea carosabilului, traficul rutier în dreptul vehiculului a fost dirijat, iar șoferii au fost nevoiți să circule cu prudență.

Situația a generat întârzieri pentru participanții la trafic care se deplasau pe ruta Drobeta-Turnu Severin – Orșova și în sens opus.

Traficul între Drobeta-Turnu Severin și Orșova se desfășoară din nou normal

Problema a fost remediată, iar circulația pe DN6 a fost reluată în condiții normale.

Șoferii care tranzitează zona Viaductului Eroilor pot circula din nou fără restricțiile generate de autotrenul rămas blocat.

Incidentul vine după o perioadă dificilă pentru conducătorii auto care folosesc DN6, drumul fiind afectat și de blocajele provocate de accidentul rutier produs anterior în zona viaductelor.

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