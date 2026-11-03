Traficul a fost reluat pe DN6, între Drobeta-Turnu Severin și Orșova. Un autotren a blocat circulația timp de două ore și jumătate

Traficul pe DN6, între Drobeta-Turnu Severin și Orșova, a revenit la normal după ce un autotren a blocat circulația timp de două ore și jumătate.
Vești bune pentru șoferii care tranzitează DN6, între Drobeta-Turnu Severin și Orșova. Circulația rutieră a revenit la normal marți, 3 noiembrie, după aproximativ două ore și jumătate în care traficul s-a desfășurat cu dificultate din cauza unui autotren rămas blocat pe carosabil.
Incidentul s-a produs în zona Viaductului Eroilor, pe sectorul de drum care face legătura între Drobeta-Turnu Severin și Orșova.
Un autotren cu roțile blocate a îngreunat circulația pe DN6
Potrivit informațiilor disponibile, un autotren a rămas cu roțile blocate în zona viaductelor, afectând circulația pe unul dintre cele mai importante drumuri naționale din sud-vestul României.
Pe durata intervenției pentru remedierea problemei și eliberarea carosabilului, traficul rutier în dreptul vehiculului a fost dirijat, iar șoferii au fost nevoiți să circule cu prudență.
Situația a generat întârzieri pentru participanții la trafic care se deplasau pe ruta Drobeta-Turnu Severin – Orșova și în sens opus.
Traficul între Drobeta-Turnu Severin și Orșova se desfășoară din nou normal
Problema a fost remediată, iar circulația pe DN6 a fost reluată în condiții normale.
Șoferii care tranzitează zona Viaductului Eroilor pot circula din nou fără restricțiile generate de autotrenul rămas blocat.
Incidentul vine după o perioadă dificilă pentru conducătorii auto care folosesc DN6, drumul fiind afectat și de blocajele provocate de accidentul rutier produs anterior în zona viaductelor.