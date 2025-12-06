Vremea 6 decembrie. Temperaturi scăzute în toată țara de Sfântul Nicolae: ploi în sud și est, vânt puternic în Dobrogea și Muntenia

Vremea va fi în general închisă

Astăzi, vremea va fi în general închisă în sud-vest, sud și est unde norii vor persista în cea mai mare parte a zilei, în timp ce, în restul teritoriului, cerul va fi variabil cu înnorări seara. Va ploua în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, iar mai ales în partea a doua a zilei în Banat și pe arii restrânse în celelalte regiuni. La altitudini mari, în special în Carpații Meridionali, vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, temporar, cu precădere ziua, cu intensificări în Dobrogea, precum și în sudul, centrul și estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 12 grade.

În Capitală, va fi în continuare vânt, cu viteze de 50...60 km/h. Cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua slab. Temperatura maximă, apropiată de norma climatologică, va fi de 6...7 grade.

La munte, vremea va fi în general închisă în masivele sud-vestice, sudice și estice, unde norii vor persista în cea mai mare parte a intervalului și local va ploua. În restul zonei montane, cerul va fi variabil cu înnorări seara, când doar izolat va ploua slab. La altitudini mari, în special în Carpații Meridionali, vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața, pe văi și în depresiuni, pe alocuri va fi ceață. Temperaturile vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă.