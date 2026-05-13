Grindeanu îl acuză pe Bolojan că a transformat România „într-un deșert economic", în urma unui „plan de sărăcire națională”

Sursă: realitatea.net

Atac fără precedent lansat de Sorin Grindeanu la adresa lui Ilie Bolojan. Liderul PSD spune că noile date privind inflația reprezintă certificatul de deces al stabilității economice din țară. Mai mult, liderul PSD îl acuză pe Bolojan că ar fi ascuns adevărata dimensiune a deficitului prin artificii contabile, amânând plăți pentru a crea impresia unei scăderi economice controlate.

Sorin Grindeanu a precizat și că avem o inflație mai mare decât Ucraina, deși țara vecină este în război de patru ani.

Grindeanu l-a acuzat direct pe Bolojan că lasă în urmă un „deșert economic”, rezultatul unor experimente care au prăbușit puterea de cumpărare și au împins economia în criză.

„Azi, datele INS arată și prezintă radiografia unui eșec programat și anume: avem o inflație de 10,7%. Aceasta e oglinda a 10 luni de experimente; până la urmă, ca să fim clari, e un fel de certificat de deces al stabilității economice a României sub guvernarea Bolojan. Premierul demis Bolojan lasă, până la urmă, România într-un deșert economic și pentru asta trebuie să plece urgent, dar urgent. A adus România pe locul 2 în Uniunea Europeană la scădere economică. În plus, pe primul trimestru al acestui an, inflația este mai mare decât în Ucraina, o țară aflată în război.”

Liderul social-democrat a subliniat că toate aceste decizii economice greșite i-au lovit în plin tocmai pe românii care aveau cea mai mare nevoie de sprijin.

„Experimentul premierului demis Bolojan a fost, până la urmă, ceea ce vedem cu toții: un plan de sărăcire națională.

Puterea de cumpărare, așa cum știți, este prăbușită, mai ales la românii cu venituri mici și medii. De aceea, astăzi aș dori să mă adresez românilor, nu armatei de bolofani.”

Grindeanu a acuzat și modul în care premierul demis a raportat deficitul bugetar, susținând că acesta a fost „cosmetizat” prin artificii contabile.

„Aceasta este rețeta unui dezastru programat, dar pe de altă parte vedem cu tupeu cum premierul Bolojan, demis, se adâncește în propriile minciuni și ne spune cum a scăzut deficitul. Eu vă rog frumos să verificați cum s-a făcut acest lucru: s-a făcut printr-un artificiu contabil pe care dumneavoastră l-ați analizat și argumentat foarte bine la sfârșitul anului trecut, amânând plăți, pe scurt, punând povara pe bugetul de anul acesta.”

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin înaintea rundelor de consultări de la Cotroceni privind formarea unui nou guvern, După discuțiile interne în partid, social-democrații și-au conturat strategia de a nu susține un guvern minoritar, în timp ce varianta unui premier tehnocrat nu este nici ea considerată cea mai eficientă.