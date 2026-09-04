Sorin Grindeanu, avertisment despre criză: „Economia nu așteaptă ca partidele să-și termine calculele”

Publicat 4 sept. 2026, 12:51 Sursă Realitatea.net

Sorin Grindeanu afirmă că România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline, într-un context în care consumul populației a scăzut, iar familiile sunt nevoite să își reducă inclusiv cheltuielile pentru alimente.

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