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Politica· 2 min citire
AUR AR PUTEA SĂ O SUSȚINĂ PE ANCA ALEXANDRESCU LA PRIMĂRIA CAPITALEI. ANUNȚUL LUI PETRIȘOR PEIU: „ESTE POSIBIL”
AUR AR PUTEA SĂ O SUSȚINĂ PE ANCA ALEXANDRESCU LA PRIMĂRIA CAPITALEI. ANUNȚUL LUI PETRIȘOR PEIU: „ESTE POSIBIL”
Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat luni că partidul nu a stabilit încă oficial candidatul pentru Primăria Capitalei, însă decizia va fi luată conform statutului, în forurile de conducere.
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