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Ciprian Ciucu, așteptat la secția de poliție pentru semnarea controlului judiciar

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu

Scris deStoica Marian
Publicat19 iun. 2026, 08:43
Sursărealitatea.net

Ciprian Ciucu urmează să se prezinte la Secția 25 de Poliție din Drumul Taberei pentru a semna controlul judiciar, măsură dispusă pentru 60 de zile în dosarul în care este inculpat pentru luare de mită, potrivit Realitatea PLUS.

Primarul Capitalei susține că persoane din anturajul său s-ar fi folosit de numele lui și respinge acuzațiile formulate de anchetatori.

Referitor la acuzațiile de luare de mită, primarul general a declarat că „niște persoane s-au folosit de numele său” și a afirmat că „aceste acuzații pică prost în contextul în care este enorm de muncă la Primăria Capitalei”.

Deși se află sub control judiciar, edilul nu are interdicția de a-și exercita funcția de primar general, însă este obligat să se prezinte la poliție ori de câte ori este chemat și nu poate părăsi țara pe durata măsurii.

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