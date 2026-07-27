Dan Dungaciu, mesaj tranșant în prima ediție „Miza Zilei”, cu Ana Maria Păcuraru: AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a transmis un mesaj ferm în dialogul de excepție cu jurnalista Ana Maria Păcuraru, în prima ediție a emisiunii "Miza Zilei". Întrebat dacă AUR ar colabora cu PSD într-o formulă care să permită formarea unei majorități parlamentare, Dungaciu a fost categoric: partidul nu va susține niciun guvern din care nu face parte.
„AUR nu acceptă niciun guvern. Indiscutabil.”
În discuția purată cu jurnalista Ana Maria Păcuraru, liderul AUR a reiterat poziția partidului privind negocierile pentru formarea unui nou executiv.
AUR nu acceptă niciun guvern. Iar dacă prin «acceptă» înțelegeți «votează», atunci să fie clar: AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte. Indiscutabil.
Dungaciu a subliniat că discuțiile despre componența unui eventual guvern sunt posibile, însă doar în condițiile în care AUR ar fi parte a formulei politice.
În ce formulă va face parte, ce oameni va avea în guvern, aceasta este o chestiune de negociere. Dar niciodată AUR nu va susține un guvern din care nu face parte.
Obiectivul rămâne neschimbat: alegeri anticipate
Prim-vicepreședintele AUR a respins ideea că partidul ar putea fi presat să voteze un guvern sau să renunțe la obiectivul declarat.
Mai mult decât atât, cine își imaginează că AUR va fi pus să voteze ceva sau va fi forțat ori presat nu înțelege un lucru. Noi am spus de la început că vrem alegeri anticipate.
El a amintit că AUR a trecut deja prin două etape politice importante, însă țelul urmărit de formațiunea sa nu s-a schimbat
Am trecut de prima etapă, în care televiziunile ne întrebau zilnic: «Vă bazați pe votul AUR? Câți dintre cei de la AUR vor trăda?» Iar noi răspundeam de fiecare dată: «Niciunul. Mă bazez pe toate voturile partidului meu.»
Am trecut de primul hop, care a fost desemnarea domnului Bolojan. Suntem la al doilea hop, al doilea premier desemnat, pe care sperăm să îl vedem.
„Cum își imaginează cineva că, dacă obiectivul AUR este organizarea de alegeri anticipate și acum suntem mai aproape de acest obiectiv, vom renunța la el, în condițiile în care nu am făcut-o nici la prima desemnare?”
Despre o eventuală ofertă PSD: „În politică există doar ceea ce se negociază”
Întrebat dacă AUR ar accepta un loc la guvernare oferit de PSD, Dungaciu a răspuns fără echivoc.
În politică există doar ceea ce se negociază. Să fim foarte bine înțeleși: în acest moment nu avem nici măcar un indiciu că cineva ar dori să poarte acest tip de negociere cu noi, în condițiile pe care le dorim. Prin urmare, cred că această discuție nu are, deocamdată, nicio valoare practică, a afirmat prim-vicepreședintele AUR, în exclusivitate la prima ediție a emisiunii de analiză Miza Zilei, cu Ana Maria Păcuraru.