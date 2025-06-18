EUROPARLAMENTARII AUR, ÎN SESIUNE PLENARĂ LA STRASBOURG: ROMÂNIA E SABOTATĂ DE PROPRII GUVERNANȚI

Delegația europarlamentară AUR a luat atitudine, în plenul Parlamentului European, față de cele mai sensibile și importante teme de pe agenda publică: blocajele din PNRR cauzate de incompetența Guvernului, lipsa transparenței Comisiei Europene în contractele pentru vaccinuri, dar și necesitatea protejării minorilor împotriva abuzurilor sexuale prin legislație mai dură și mai clară.

Adrian Axinia (AUR): „România a ajuns ostatică într-un PNRR scris prost, implementat haotic și gestionat de un guvern care își răsplătește clientela politică!”

„Pe ordinea de zi, în Parlamentul European, am avut o încercare de prelungire a termenului de implementare a PNRR-ului. Mai exact, acest mecanism de redresare și reziliență a fost creat ca un colac de salvare pentru pandemie. Noi trebuie să salvăm țara de la dezastru după guvernarea dezastruoasă a PSD-PNL-UDMR. Ironia face că tocmai cei care trebuie să implementeze aceste soluții salvatoare sunt aceiași care au dus România în prăpastie, ca și cum ai da cheile de la o mașină unui șofer beat care a făcut și accident.

Guvernul s-a lăcomit foarte mult. În loc să prioritizeze și să sintetizeze proiectele, a semnat contracte de 42,5 miliarde de euro, deși noi am primit doar 9 miliarde până acum. Suntem pe o bombă cu ceas!”, a declarat Adrian Axinia.

Liderul delegației AUR în Parlamentul European susține că blocajul din PNRR este rezultatul unor reforme impuse fără legătură cu nevoile reale ale României, al unei birocrații care blochează tot ce mișcă și al unei administrații sufocate de interesele vechilor partide.

„Avem 518 jaloane asumate, dar doar 119 sunt implementate. Mai mult, stenograme recente arată că și USR-ul știa că aceste jaloane nu mai sunt realizabile.”(…)„proiectele mari de infrastructură sunt blocate în hârtii. Autostrăzi, spitale, căi ferate, toate în stadiul de studiu de fezabilitate. Nici măcar nu s-a început săpătura.”, a încheiat europarlamentarul AUR.

Gheorghe Piperea (AUR ): „Am inițiat o moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen”

„În momentul de față avem speranța că vom închide lista celor 72 de semnături necesare pentru a depune această moțiune de cenzură. De ce spun asta? Pentru că acum când discutăm, la ora asta, sunt deja 62 de semnături adunate. Urmează să avem o ședință de grup și cu siguranță vom reuși să strângem numărul necesar pentru depune moțiunea.

Două lucruri despre conținutul moțiunii de cenzură (…) cei care ne-au votat trebuie să știe că acuzăm Comisia Europeană, în special Ursula von der Leyen, de implicarea în alegeri, cum au fost cazurile României, Germaniei și mai recent și Poloniei (…) Este vorba despre pervertirea pe care a tot practicat-o Comisia Europeană și pe care a și recunoscut-o un ex-comisar european, Thierry Breton.(…) Negocierile pentru vaccinurile Pfizer au fost făcute de Ursula von der Leyen personal, prin SMS-uri directe cu Albert Bourla. E vorba de peste 30 de miliarde de euro. (…) New York Times a cerut publicarea SMS-urilor. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că trebuie făcute publice. A trecut peste o lună și Comisia tace.

Comisia Europeană nu respectă legea. Asta e grav. Noi nu uităm și nu lăsăm lucrurile nepedepsite. (…) am strâns semnături nu doar din ECR, ci și de la Patriot, ISN, chiar și din PPE. Nu suntem naivi, poate nu obținem majoritatea de 400 de voturi, dar forțăm o dezbatere publică pe care nu o mai pot evita.”, a declarat Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR.

Georgiana Teodorescu (AUR): „Fiecare copil trebuie protejat. Am înăsprit legea în UE pentru abuzurile sexuale asupra minorilor!”

„Am majorat limitele de pedeapsă și termenii de prescripție a răspunderii penale. Infractorii scapă prea des pentru că justiția se mișcă lent. Asta se termină aici. (…) Foarte important acest aspect, pentru că infracțiunile de abuz sexual asupra minorilor sunt probabil cele mai oribile infracțiuni care există, iar dauna produsă asupra victimelor, de cele mai multe ori, este o daună ireparabilă.

Al doilea lucru foarte important, mărirea termenilor de prescripție a răspunderii penale. Un lucru pe care noi îl știm în România și anume că de foarte multe ori infractorii scapă nepedepsiți deoarece se prescrie răspunderea penală. (…) Ori noi astăzi, prin votul care a fost în Parlamentul European în ceea ce privește această legislație (…), am cerut mărirea termenului de prescripție a răspunderii penale și să se țină cont de faptul că de cele mai multe ori victimele minore ale abuzurilor sexuale ajung să dezvăluie drama pe care au trăit-o la mulți ani distanță de momentul la care li s-a întâmplat acel abuz.

Un al lucrul important, am interzis și filmulețele generate informatic, fără victime reale, pentru că ele alimentează comportamente deviante. Studiile arată că astfel de oameni trec la fapte. (…) nu contează dacă minorul reacționează sau nu. Dacă îngheață de frică, NU înseamnă consimțământ. Acum, prin lege, orice act sexual asupra unui minor este abuz. (…) Dacă nu apărăm copiii, nu avem ce căuta în politică. Noi, echipa AUR din Parlamentul European, punem siguranța copiilor pe primul loc.”, a declarat Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR.

Sursa: Realitatea din AUR