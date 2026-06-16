Ilie Bolojan: PNL îi solicită președintelui României să reia consultările cu partidele

Scris de Daniel Onescu Publicat: 16 iun. 2026, 09:39

Partidul Național Liberal îi solicită președintelui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele politice în vederea formării unui guvern susținut 'într-o manieră transparentă', a declarat, luni seara, liderul PNL, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.

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