Sorin Grindeanu: „FMI a venit cu o radiografie șoc. Economia se prăbușește accelerat”. Trei semnale de alarmă pentru România

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că ultimele date economice arată clar că situația din România se deteriorează și că este nevoie de o schimbare rapidă de direcție.

„Trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării. Inflația în luna martie a ajuns la 10%. Consumul s-a prăbușit total în februarie, pentru a șaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internațional a înjumătățit prognoza de creștere economică a României, la doar 0,7%.

Aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-șoc, ce ne arată că economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău. De aceea, a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid!”, a scris pe Facebook liderul PSD.