ȘTEFAN OPREA (AUR) CRITICĂ DUBLU STANDARD ÎN POLITICĂ: ”PENALII LOR NU SE PUN, TOȚI CEILALȚI DEVIN PENALI AUTOMAT”

Ștefan Oprea, liderul consilierilor AUR din Primăria București, acuză dublul standard în politică, comentând cazul șpăgii în care este implicat vicepremierul Dragoș Anastasiu. „Penalii lor nu se pun, toți ceilalți devin penali automat”, a spus Oprea, la Realitatea PLUS.

"Ei vin pe același curent pe care au venit și useriștii: adică penalii lor sunt mai bun decât penalii noștri. Penalii lor nu se pun, adică. Tot ce e de la ei e curat.

Dacă ne amintim când a început "festivalul cătușelor" din perioada Băsescu și tot ce a urmat ulterior, atunci orice afirmație nefondată transforma un om într-un penal. Orice cetățean care era acuzat - cu sau fără probe - pur și simplu devenea penal automat.

Când au început să apară cătușe și pe la politicienii noi - fie că vorbim de useriști, fie că vorbim de oameni cum ar putea fi, probabil, și dl Anastasiu, brusc "stai că încă nu e condamnat, e doar o discuție".

Sunt convins - mai ales că acum a și devenit public și mediatizat de către dvs. acest caz - că Justiția își va face treaba și, dacă se întrunesc condițiile și se constată că este vinovat, va plăti pentru asta", a declarat Ștefan Oprea, la Realitatea PLUS.

Reprezentantul AUR a precizat, totodată, că Dragoș Anastasiu se află în continuare în Guvernul Bolojan, în ciuda scandalului uriaș în care este implicat numele său, "pentru că se află în gașca lor".

