Coiful de la Coțofenești și cele două brățări, readuse în țară

Tezaurul Dacic găsit după jaful din muzeul Olanda va fi adus înapoi în țară, săptămâna viitoare, anunță purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Repatrierea sa, însă, aduce în discuție dezastrul de la Muzeul Național de Istorie, unde ar trebui să fie expus. Asta pentru că nu este complet renovat nici după 24 de ani de la începerea lucrărilor, iar multe din artefactele istorice de neprețuit zac ascunse în beciurile clădirii.

Coiful de la Coțofenești va fi adus în România

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice recuperate după jaful din muzeul din Olanda vor fi aduse la Muzeul Național de Istorie a României, pe 21 aprilie. Mai apoi, vor fi expuse și pentru public.

Advertising

„În vederea gestionării coerente a acestui demers, care implică şi rigori de securitate foarte importante, a fost constituit la nivelul Secretariatului General al Guvernului şi al Cancelariei premierului un grup operativ interministerial care să gestioneze acest proces de revenire în ţară a Coifului şi a celor două brăţări.” , a declarat Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

De repatriere se vor ocupa autoritățile olandeze, anunță Ministerul Culturii.

Întoarcerea în țară a Coifului de la Coțofenești aduce în discuție, însă, o problemă extrem de gravă. Renovările la Muzeul Național de Istorie nu sunt gata nici după 24 de ani de la începutul lucrărilor. Din acest motiv, o parte din artefactele istorice zac ascunse în subsolul clădirii.

Mai mult, România ar putea fi nevoită să dea înapoi o parte din cele 5,7 milioane de euro primite sub formă de despăgubire după jaf.