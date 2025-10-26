Advertising
Politica· 1 min citire
SUVERANIȘTII O SUSȚIN PE ANCA ALEXANDRESCU ȘI STRÂNG SEMNĂTURI
SUVERANIȘTII O SUSȚIN PE ANCA ALEXANDRESCU ȘI STRÂNG SEMNĂTURI
Luis Lazarus convoacă consiliul pentru susținerea acesteia în cursa pentru Primăria Capitalei
Citește și
- 08:37Calendarul învestirii Guvernului Veștea: când ar putea prelua oficial puterea noul Executiv - SURSE
- 08:23Robert Turcescu: „Nu poți exclude milioane de români din jocul politic”
- 08:21Gheorghe Piperea: "Eu mă îndoiesc că Veștea e deschis discuțiilor cu AUR"
- 07:55Mohammad Murad, condiții dure pentru susținerea lui Veștea: „Dacă vrea să ia vot din partea AUR, să pună un proiect clar pentru oameni”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News