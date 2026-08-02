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Românii rămân fără apă din cauza caniculei: restricții extinse în Dolj. Oamenii au „cu program la robinet”
FOTO: Arhivă
Canicula și seceta îi obligă pe tot mai mulți români să aibă acces la apă doar la program. În mai multe localități din sudul țării, robinetele sunt oprite ore în șir, iar oamenii sunt nevoiți să își facă provizii și să caute surse alternative pentru nevoile de zi cu zi. În orașul Segarcea, din județul Dolj, restricțiile au fost extinse chiar și în timpul zilei, spre nemulțumirea localnicilor., potrivit unui reportaj marca Realitatea Plus.
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