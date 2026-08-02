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România sub COD ROȘU de caniculă, zile de foc și nopți tropicale în jumătate de țară
FOTO: Arhivă
România intră în cel mai torid episod al acestei veri: vestul și nord‑vestul țării se află sub COD ROȘU și COD PORTOCALIU de caniculă, cu temperaturi apropiate recordurilor absolute pentru începutul de august.
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