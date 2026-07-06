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Jaf de milioane de euro la Muzeul Lalique din Franța: Hoții au furat aproximativ 20 de bijuterii
Jaf la Muzeul Lalique din Franța
Publicat6 iul. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net
Muzeul Lalique din localitatea Wingen-sur-Moder, estul Franței, a fost ținta unui jaf de amploare în dimineața zilei de duminică. Aproximativ 20 de bijuterii au fost furate, iar valoarea prejudiciului este estimată la câteva milioane de euro, potrivit unor surse apropiate anchetei.
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