Pensii mai mari în 2027? Guvernul analizează două etape de majorare. Câți bani ar putea primi pensionarii

Pensiile ar putea crește în două etape în 2027. Vezi ce procente sunt analizate, câți bani ar putea primi pensionarii și de ce depinde decizia Guvernului.
Aproape 5 milioane de pensionari din România ar putea beneficia de venituri mai mari în 2027, dacă Guvernul va decide să majoreze pensiile. Printre variantele analizate se află acordarea creșterilor în două etape, prima fiind posibilă de la 1 ianuarie, iar cea de-a doua urmând să fie stabilită în funcție de evoluția economiei și de încasările la bugetul de stat.
Potrivit informațiilor citate de Realitatea PLUS, una dintre variantele discutate presupune o indexare inițială de aproximativ 4%, urmată de o nouă majorare în a doua parte a anului. Deocamdată, însă, nu a fost anunțată o decizie oficială privind procentul și calendarul creșterilor.
Cu cât ar putea crește pensiile în 2027
Valoarea majorării va depinde de soluția aleasă de autorități și de resursele financiare disponibile. În prezent, pensia medie din România este de aproximativ 2.785 de lei, iar o eventuală indexare ar putea aduce câteva zeci sau chiar peste 200 de lei în plus pe lună, în funcție de procentul aprobat.
Calculele orientative pentru diferite scenarii de majorare arată astfel:
Sumele sunt estimative și au la bază o pensie medie de 2.785 de lei. Ele nu reprezintă cuantumuri garantate și nici majorări aprobate de Guvern.
De ce ar putea fi majorate pensiile în două etape
Autoritățile trebuie să stabilească nivelul creșterilor astfel încât să poată acoperi cheltuielile suplimentare fără să pună o presiune excesivă asupra bugetului de stat.
O majorare în două tranșe ar permite distribuirea efortului financiar pe parcursul anului. Prima etapă ar putea fi aplicată la începutul lui 2027, în timp ce o eventuală a doua creștere ar depinde de evoluția veniturilor bugetare și de condițiile economice.
În paralel, Ministerul Finanțelor trebuie să finalizeze calculele pentru bugetul anului viitor, ținând cont de deficitul bugetar și de celelalte cheltuieli publice.
Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor în funcție de inflație
Inflația reprezintă unul dintre factorii importanți în stabilirea unei eventuale majorări. Creșterea prețurilor afectează puterea de cumpărare a pensionarilor, în special a celor care au venituri reduse și cheltuieli ridicate pentru alimente, medicamente și utilități.
În funcție de evoluția indicatorilor economici și de prevederile legale aplicabile, autoritățile ar putea lua în calcul o indexare apropiată de rata inflației sau o creștere mai redusă, dacă resursele bugetare nu permit aplicarea integrală a formulei prevăzute de lege.
Pentru pensionari, diferența dintre scenarii poate fi semnificativă: o majorare de 3% ar aduce aproximativ 84 de lei în plus la o pensie de 2.785 de lei, în timp ce o creștere de 7,3% ar însemna circa 203 lei lunar.
Când va fi anunțată decizia privind pensiile din 2027
Deocamdată, scenariile aflate în discuție nu reprezintă o decizie definitivă. Procentul de indexare, data aplicării și posibilitatea unei a doua majorări vor depinde de calculele bugetare și de hotărârile pe care le vor lua autoritățile.
Pensionarii vor trebui să aștepte anunțurile oficiale pentru a afla dacă pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027, cu cât se vor majora și dacă va exista o a doua etapă în cursul anului.
SURSA: REALITATEA.NET