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Profesorii amenință că vor boicota începerea noului an școlar

Greva profesorilor

Greva profesorilor

Scris deStoica Marian
Publicat6 aug. 2026, 11:12
Sursărealitatea.net

Sindicatele cer salarii mai mari pentru toți angajații din educație

Profesorii amenință cu boicotarea începerii noului an școlar. Nemulțumirile sunt legate de proiectul noii legi a salarizării. Sindicatele susțin că documentul nu respectă angajamentele asumate de Guvern după greva din 2023. În școli se discută deja despre organizarea unor proteste încă din primele zile ale lunii septembrie, conform Realitatea PLUS.

Sindicatele cer majorări pentru toți angajații

Liderii sindicali avertizează că profesorii ar putea refuza să înceapă anul școlar. Aceștia cer ca noua lege să aducă majorări salariale pentru toți angajații din educație. Reprezentanții profesorilor critică diferențele dintre promisiunile făcute în 2023 și prevederile actualului proiect. Nemulțumirile au crescut pe măsură ce au apărut informații despre costurile prevăzute de Guvern.

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că aplicarea integrală a angajamentelor asumate după greva din 2023 ar costa statul aproximativ opt miliarde de lei. În actualul proiect sunt prevăzute însă numai trei miliarde de lei. Sindicatele consideră că suma nu permite acordarea majorărilor așteptate de toți angajații din sistem. Profesorii iau în calcul declanșarea protestelor dacă forma legii nu va fi schimbată.

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