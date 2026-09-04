Schimb de focuri între serviciile secrete ucrainene, chiar la Kiev. Zelenski: „Absolut rușinos”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 sept. 2026, 16:38

Un schimb de focuri între agenți ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și membri ai serviciului de informații militare GUR a izbucnit pe 2 septembrie, în Kiev, iar trei ofițeri au fost răniți.

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