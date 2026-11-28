Publicat 28 nov. 2026, 10:04 Sursă dcnews

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a susținut că majoritatea motocicliștilor conduc din plăcere și cu responsabilitate, iar prejudecățile sunt alimentate de un număr mic de teribiliști vizibili în trafic.

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