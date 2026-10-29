Tragedie în Țigănași: un bărbat de 82 de ani a murit după ce o salcie a căzut peste el

Un bărbat de 82 de ani a murit în Țigănași, după ce o salcie pe care încerca să o taie cu drujba a căzut peste el. Poliția cercetează cazul.
Un bărbat în vârstă de 82 de ani și-a pierdut viața în localitatea Țigănași, după ce o salcie pe care încerca să o taie cu drujba a căzut peste el. Echipajele medicale sosite la fața locului au constatat decesul victimei.
Pompierii și echipajele SMURD au intervenit la fața locului
În urma incidentului, autoritățile au solicitat intervenția echipajelor de salvare pentru a acorda ajutor bărbatului surprins sub copacul prăbușit.
La locul tragediei au fost mobilizate o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Stației de Pompieri Vânju Mare, precum și o autospecială de intervenție la calamități și dezastre din cadrul Detașamentului de Pompieri Drobeta-Turnu Severin.
Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean a constatat decesul bărbatului de 82 de ani.
Poliția cercetează împrejurările în care s-a produs tragedia
Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de autorități. Polițiștii s-au deplasat la locul incidentului pentru verificări.
Tragedia readuce în atenție pericolele asociate tăierii copacilor cu drujba, în special atunci când arborii sunt instabili sau există riscul ca trunchiul ori ramurile să cadă peste persoana care efectuează lucrările.
Ancheta va stabili modul în care s-a produs accidentul din localitatea Țigănași.