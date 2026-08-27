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Antrenorul lui Ararat a spus care este „talismanul” care îl va ajuta să învingă Universitatea Craiova

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 27 aug. 2026, 08:57

Manuel Tulipa, antrenorul portughez al celor de la Ararat-Armenia, a spus ce trebuie să facă elevii săi pentru a trece de campioana României.

Înaintea meciului decisiv, Manuel Tulipa, tehnicianul portughez al echipei gazdă, a oferit declarații pline de optimism cu privire la șansele de calificare ale formației sale.

”Cheia succesului în meciul de mâine talismanul va fi energia pozitivă care există în echipă, în vestiar, printre jucători. Până acum, această energie pozitivă ne-a ajutat. Sper că ne va ajuta şi mâine”, a spus antrenorul lui Ararat.

Energia pozitivă, arma secretă a armenilor

Tulipa a adăugat că visurile nu costă nimic, exprimându-și dorința de a demonstra că fotbalul armean are un potențial mare de dezvoltare.

Îmi place să visez, iar pentru asta nu trebuie să plătim taxe. Mi-am dat seama că fotbalul din Armenia nu este doar divertisment. Vom încerca să demonstrăm că fotbalul are spaţiu şi oportunităţi de dezvoltare în această ţară.

Echipa din România încearcă să ne pună la încercare printr-o presiune intensă. Având în vedere presiunea mare exercitată de adversar, am cerut echipei ca poziţionarea fiecăruia în meciul următor să fie foarte corectă şi să ia decizii rapide în duelurile unu la unu”, a spus Manuel Tulipa, citat de Armsport.

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