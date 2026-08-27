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Sport· 1 min citire
Antrenorul lui Ararat a spus care este „talismanul” care îl va ajuta să învingă Universitatea Craiova
FOTO: Arhivă
Manuel Tulipa, antrenorul portughez al celor de la Ararat-Armenia, a spus ce trebuie să facă elevii săi pentru a trece de campioana României.
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