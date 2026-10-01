Arena Națională se schimbă. Ce lucrări vor fi făcute la stadionul pe care joacă Dinamo și FCSB
Arena Națională
Arena Națională va trece prin mai multe lucrări de reabilitare și modernizare înaintea finalei Europa League 2028. Ce se schimbă la stadionul pe care joacă Dinamo și FCSB.
Arena Națională din București va trece printr-o serie de lucrări de reabilitare și modernizare, în condițiile în care stadionul urmează să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028.
Arena este folosită în acest sezon drept stadion de „acasă” de Dinamo și FCSB, iar autoritățile pregătesc mai multe intervenții atât la stadion, cât și în zona din jurul acestuia.
Parcul din jurul Arenei Naționale va fi reamenajat
Una dintre primele schimbări pe care le vor observa spectatorii va fi în zona din jurul stadionului.
Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 2 au încheiat un protocol de colaborare pentru reamenajarea parcului din apropierea Arenei Naționale. Protocolul a fost aprobat în ședința Consiliului General al Municipiului București.
Lucrările vor include plantări și toaletări, refacerea aleilor, înlocuirea mobilierului urban, repararea sistemului de irigații și a gardului, precum și lucrări de curățenie și deszăpezire.
Potrivit autorităților, zona verde și aleile reprezintă primul spațiu pe care îl văd spectatorii atunci când ajung la meciuri sau la evenimentele organizate pe Arena Națională.
Ce lucrări sunt pregătite la Arena Națională
În interiorul și structura stadionului sunt prevăzute mai multe intervenții, printre care:
lucrări de proiectare și reparații la structură și acoperiș;
înlocuirea ecranelor LED ale tabelului de marcaj;
modernizarea și upgradarea echipamentelor pentru broadcasting;
îmbunătățirea sistemelor utilizate pentru transmisii TV și activități media.
Lucrările sunt pregătite în perspectiva evenimentelor internaționale care vor avea loc pe Arena Națională, în special a finalei Europa League din 2028.
Gazon nou pe Arena Națională
Arena Națională beneficiază și de un gazon nou. Suprafața de joc a fost schimbată complet în toamna acestui an, după perioada în care stadionul a găzduit mai multe evenimente.
A fost instalat un gazon hibrid, format din iarbă naturală și fibre sintetice, pe o suprafață de aproximativ 8.500 de metri pătrați.
Costurile pentru schimbarea gazonului s-au ridicat la aproximativ 2 milioane de lei, acestea fiind suportate de organizatorii evenimentelor.
Arena Națională, stadion pentru Dinamo și FCSB
În acest sezon, atât Dinamo, cât și FCSB folosesc Arena Națională pentru meciurile de pe teren propriu. Dinamo a revenit pe stadion în septembrie, după ce Arena Națională a fost redeschisă pentru meciurile de fotbal.
Astfel, lucrările de modernizare și reamenajare ale arenei sunt relevante și pentru suporterii celor două formații bucureștene, care vor continua să vină la meciuri pe cel mai mare stadion din România.
Cât costă întreținerea Arenei Naționale
Arena Națională este una dintre cele mai importante infrastructuri sportive din România, însă întreținerea sa presupune costuri semnificative.
Potrivit informațiilor prezentate de HotNews, cheltuielile anuale pentru întreținerea stadionului se ridică la aproximativ 30 de milioane de lei, bani suportați din bugetul local.
Stadionul poate fi închiriat și pentru concerte, festivaluri și alte evenimente, iar tarifele diferă în funcție de tipul și amploarea manifestării.
Arena Națională va găzdui finala Europa League din 2028
Cea mai importantă miză a lucrărilor este pregătirea Arenei Naționale pentru finala UEFA Europa League din 2028.
Stadionul din București a mai găzduit finala competiției în 2012, când Atlético Madrid a învins-o pe Athletic Bilbao cu 3-0.
Înaintea următorului mare eveniment european, autoritățile pregătesc modernizarea infrastructurii stadionului și reamenajarea spațiilor din jurul Arenei Naționale.
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