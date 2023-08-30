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Dinamo s-a calificat în grupele Cupei României

Dinamo s-a calificat în grupele Cupei României

Dinamo s-a calificat în grupele Cupei României

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 30 aug. 2023, 09:25

Dinamo Bucureşti s-a calificat în grupele Cupei României la fotbal

Dinamo Bucureşti s-a calificat în grupele Cupei României la fotbal, după ce a învins formaţia Metaloglobus Bucureşti cu scorul de 2-1 (0-0), marţi seara, la Târgovişte, într-un meci din play-off considerat în deplasare.

Formaţia de ligă secundă, care a avut o bară în prima repriză, prin Dragoş Huiban (22), a reuşit să deschidă scorul prin Yassine Zakir (51), după o minge respinsă greşit de apărarea dinamovistă.

Intrat la pauză, Andrei Ahmed Bani a fost esenţial pentru victoria lui Dinamo, marcând ambele goluri (78, 90+4). Bani a reuşit egalarea cu un şut de pe partea dreaptă cu care l-a surprins pe portarul Avram. Golul victoriei a fost marcat la capătul unui contraatac, purtat de Lamine Ghezali, Christian Ilic oferind o pasă ideală.

Favoritele s-au impus pe linie în meciurile de marţi: FC Voluntari, Dinamo, Oţelul Galaţi, Chindia Târgovişte şi Gloria Buzău.

Formatul Cupei României, inaugurat la ediţia precedentă, prevede ca în faza play-off-ului să participe 32 de echipe, dintre care 24 de echipe calificate din turul anterior şi 8 echipe din Liga 1.

Cele opt echipe din primul eşalon sunt cele patru echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului ediţiei anterioare de campionat, alături de cele două câştigătoare ale barajului de menţinere-promovare în Liga 1 şi cele două nou-promovate direct în actuala ediţie de campionat.



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