Futsal: United Galați câștigă finala Cupei României
22 apr. 2026, 13:08
Foto: Facebook United Galați
Articol scris de Scris de Realitatea de Mehedinti
Sursă: realitatea.net
Echipa din Galați a trecut în finala de la Odorheiul Secuiesc de ACS West Deva cu scorul de 6-1
În finala Cupei României la fotbal în sală, în Sala Sporturilor din Odorheiu Secuiesc, ”tigrii” de la United Galați au întâlni pe ACS West Deva.
Jucătorii de la United Galati s-au impus categoric în finală cu scorul de 6-1, chiar dacă adversarii de la West Deva aveau trei internaționali moldoveni transferați în iarnă.
United Galați câștigase luni a doua semifinală din turneul final de 4, scor 8-2 chiar cu echipa gazdă, CSM Odorheiul Secuiesc, în timp ce echipa din Deva a trecut în prima semifinală de CSM Tg. Mureș, cu scorul de 4-3.
Citește și:
- 17:38 - Presa italiană îl elogiază pe Chivu după revenirea spectaculoasă a lui Inter în fața celor de la Como
- 16:35 - Mirel Rădoi, prezentat oficial la Gaziantep FK: contract pe un an și jumătate
- 15:33 - Kader Keita, audiat în dosarul accidentului mortal: riscă până la 7 ani de închisoare
- 13:12 - Gala „Nadia 10” de la Deva deschide seria evenimentelor naționale din „Anul Nadia”
