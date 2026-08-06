Rugby: Federația a naturalizat 3 sportivi care au jucat, deja, pentru echipa noastră națională

Publicat 6 aug. 2026, 09:17 Sursă realitatea.net

Au primit cetățenia Fonovai Tangimana (din Tonga), care are 39 de selecţii, Jason Tomane (din Australia), cu 31 prezențe, şi Kuselo Moyake (din Africa de Sud), cu 4 selecţii pentru România.

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