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Universitatea Craiova a ratat calificarea în grupa de Europa League în minutul 90+8 al returului cu Ararat

Laurențiu Popescu, portarul Craiovei

Laurențiu Popescu, portarul Craiovei

Scris deStoica Marian
Publicat28 aug. 2026, 08:30
Sursărealitatea.net

Echipa Universitatea Craiova a ratat calificarea în grupa Ligii Europa după ce a pierdut joi seara, la Erevan, returul cu Ararat Armenia, scor 0-1, în urma unui penalti repetat şi apărat de două ori de portarul Laurenţiu Popescu.

La Yerevan, cele două echipe au căutat, pe rând, să lovească decisiv. Şutul lui Serobyan, din minutul 7, a trecut pe lângă poarta oltenilor, apoi Joao Bravim a intervenit la şutul din careu al lui Al Hamlawi, în minutul 11, scrie Realitatea Sportivă.

Patru minute mai târziu Serobyan şi-a mai încercat odată norocul, dar a şutat tot pe lângă bară. Craiova a fost parcă mai prezentă după jumătatea primei reprize, iar Al Hamlawi, Baiaram – în două rânduri şi Bancu au creat pericol la poarta lui Bravim. Portarul brazilian a intervenit bine în partea secundă, la şuturile expediate de Screciu (min. 47) şi Baiaram (min. 52), pentru ca Al Hamlawi (min. 62) şi Carlos Mora (min. 69) să nu cadreze şuturile lor.

Baiaram a trimis pe lângă poartă, în minutul 80, şi ocaziile elevilor lui Coelho au continuat cu cele ratate de Teles, în minutele 82 şi 84.

În minutul 90 Nsimba a cerut penalti, dar arbitrul lituanian a dat fault în atac, pentru ca trei minute mai târziu Carlos Mora să faulteze în careu şi armenii să primească lovitură de la 11 metri.

Laurenţiu Popescu a apărat execuţia lui Sandro Lima, dar lovitura a fost repetată pentru că Romanchuk intrase în careu prea devreme.

Tot Lima a încercat transformarea, Popescu a apărat din nou însă Lima a urmărit mingea şi a înscris în minutul 90+8.

Ararat Armenia s-a impus la limită, cu 1-0, şi s-a calificat în grupa Ligii Europa, în timp ce Craiova va juca în Conference League.

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