Fostul preşedinte Traian Băsescu a anunţat că nu va mai candida pentru un nou mandat de europarlamentar.

„Categoric nu mai candidez (la alegerile europarlamentare – n.r.), e cap de linie”, a declarat Băsescu, marţi seară, la un post TV.

Întrebat dacă iese din politică, el a spus şi-a făcut o fundaţie.

„Mi-am făcut o fundaţie, am înregistrat-o deja şi o să încerc… spre exemplu, am foarte multe invitaţii de la licee sau am dus liceeni la Bruxelles în cadrul acelui program, n-am adus oameni de partid, am luat clase de liceu şi le-am dus la Bruxelles să vadă Parlamentul European. Chiar acum am 60 de copii, săptămânile următoare, pe care îi aduc, şi de la şcoli private şi de la şcoli de stat”, a adăugat fostul preşedinte.

Sursa: Realitatea Din PMP