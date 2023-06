Mănăstirea Sfânta Ana din Orșova va fi renovată.

Autorotățile au anunțat emiterea autorizației de construire eliberată de Consiliul Județean Mehedinți.

Mănastirea Sfanta Ana este așezată pe coama Dealului Mosului, din orașul Orșova. Aceasta manastire are un istoric aparte, fiind ctitorită de ziaristul interbelic Pamfil Seicaru care a luptat in zona Orșovei in calitate de sublocotenent al Regimentului 17 Infanterie in primul Război Mondial.

Mănăstirea este reprezentată prin Maica Stareță Stavrofora Iustina – Iulia Popovici.

Complexul monahal a fost alcatuit inițial ditr-o biserica de lemn, cu elemente de stil traditional romanesc și chilii pe ambele parti, în forma literei U.

In ultimul deceniu s- au construit clopotnița cu un altar de vară și un fost bloc de alimentație publică ce cuprinde Muzeul memorial Pamfil Seicaru, biblioteca, trapeza și un atelier de croitorie.

Sursa: Realitatea de Mehedinti