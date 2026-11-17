Publicat 17 nov. 2026, 08:47 Sursă realitatea.net

Accident pe DN 56A, în Mehedinți, între un TIR și un autocar cu 44 de pasageri. Două persoane au fost transportate la spital.

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