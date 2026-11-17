Accident pe DN 56A, în Mehedinți, între un TIR și un autocar cu 44 de pasageri. Două persoane au fost transportate la spital.
Un accident rutier în care au fost implicate un autotren și un autocar cu 44 de persoane la bord s-a produs marți dimineață, 17 noiembrie, pe DN 56A, în județul Mehedinți. Impactul a avut loc între localitățile Hinova și Șimian, iar două persoane au fost transportate la spital în urma evaluării medicale.
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Drobeta-Turnu Severin, echipaje SMURD și reprezentanți ai Serviciului de Ambulanță Județean.
Accident între un TIR și un autocar cu 44 de pasageri
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți, în autocar se aflau 44 de persoane în momentul producerii accidentului.
Echipajele medicale au evaluat toate persoanele implicate, acestea fiind conștiente și cooperante la sosirea salvatorilor.
„În această dimineață, Detașamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin a fost solicitat să intervină pentru gestionarea unui accident rutier produs pe DN 56A, între localitățile Hinova și Șimian, în care au fost implicate un autotren și un autocar în care se aflau 44 de persoane”, au transmis reprezentanții ISU Mehedinți.
Două persoane au fost transportate la spital
În urma evaluării medicale, două persoane au avut nevoie de îngrijiri suplimentare și au fost transportate la spital.
Una dintre victime a suferit un atac de panică, în timp ce cealaltă a prezentat un traumatism ocular.
Celelalte persoane aflate în autocar au fost evaluate de echipajele medicale la locul accidentului.
Pompierii și echipajele SMURD au intervenit de urgență
La locul evenimentului au fost mobilizate echipaje de pompieri, ambulanțe SMURD și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.
Intervenția autorităților a vizat acordarea primului ajutor, evaluarea pasagerilor și gestionarea situației create în urma coliziunii dintre cele două vehicule.
Potrivit ISU Mehedinți, misiunea era încă în desfășurare la momentul transmiterii informațiilor.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul rutier de pe DN 56A.