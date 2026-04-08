Alexandra Păcuraru, despre decizia CNA de a închide Realitatea PLUS: „Nu mai există democrație când închid gura opoziției. Vom lupta cu fruntea sus!”

Alexandra Păcuraru, vicepreședintele AUR pentru regiunea Dobrogea, a criticat dur decizia CNA de a închide postul Realitatea PLUS, susținând că măsura afectează grav libertatea de exprimare: „Vin oamenii și plâng, ne imploră să luptăm cu fruntea sus și asta vom face!”, a punctat aceasta.

Alexandra Păcuraru a acuzat autoritățile că încearcă să controleze discursul public și a avertizat că astfel de decizii pot avea consecințe asupra democrației și asupra dreptului cetățenilor de a-și exprima opiniile.

Alexandra Păcuraru: „Nu există democrație în momentul în care se închide gura opoziției”

„Nu mai există democrație în momentul în care închid gura opoziției, dar de multe ori s-a vorbit despre acești continuitori ai lui Ceaușescu. Ceaușescu a murit, dar securitatea lui prin acești oameni continuă să impună cenzura. Televiziunea Realitatea Plus nu este doar televiziunea familiei Păcuraru, este televiziunea poporului. Televiziunea Realitatea Plus de fiecare dată a dat dreptul la libera exprimare a tuturor. Vin oamenii și plâng, ne imploră să luptăm cu fruntea sus și vom face acest lucru. Luptăm pentru demnitate, luptăm până la capăt. Suntem în Săptămâna Mare. Trebuie, suntem obligați să nu uităm jertfa pe care au vărsat-o înaintașii noștri pentru acest popor binecuvântat de Dumnezeu. Cei care se bucură astăzi de necazul Realității Plus trebuie să știe că ei vor urma în momentul în care vor ieși să exprime lucruri în contradictoriu cu puterea, vor fi și ei reduși la tăcere. Spuneau cei care ne conduc astăzi Nicușor Dan și Ilie Bolojan că noi ne asemănăm cu poporul rus.

Alexandra Păcuraru: „Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor să comande ceea ce aud oamenii!”

Ei bine, ei sunt rușii, ei impun cenzura. Ei vor ca tot ceea ce se vorbește pe televiziunile naționale să fie prietenos cu ei. Ei vor să comande ceea ce oamenii vor auzi, iar acest lucru este imposibil. Am 38 de ani, nu știu cum a fost pe timpul lui Ceaușescu, dar văd că Ceaușescu a construit, pe când ei nu știu decât să distrugă și să amaneteze viitorul copiilor noștri. Să le fie rușine! Iar celor de la CNA le transmit un singur mesaj: „Ieșiți și vorbiți cu oamenii!”, pentru că ei sunt acolo plătiți din toată sărăcia poporului român. Oamenii o duc din ce în ce mai rău și o vor duce și mai rău dacă opoziția nu va exista și dacă oamenii nu vor mai avea curaj să vorbească liber și să exprime ceea ce simt cu adevărat. În orice țară democrată există opoziție și în orice țară care crede că are democrație, oamenii sunt liberi să se exprime și în contradicție cu puterea”, a declarat Alexandra Păcuraru.