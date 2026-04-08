Audiență record pentru Realitatea PLUS după decizia CNA: Rămânem alături de voi

Realitatea PLUS a fost lider de audiență în ziua în care statul paralel a aplicat cea mai dură lovitură libertății de exprimare! Românii au dat dovadă că sunt alături de Televiziunea Poporului, că au încredere în noi și că ne susțin în războiul împotriva cenzurii. Cifrele arată că televizoarele românilor au fost pe Realitatea PLUS, fiind pe primul loc în top, urmată la distanță de România TV, care a jubilat la decizia abuzivă de închidere a postului nostru.

Românii au rămas cu ochii pe Televiziunea Poporului după decizia abuzivă a CNA. Audiențele record sunt dovada clară că oamenii critică manevra orchestrată în laboratoarele sistemului și au speranța că vom câștiga acest război împotriva celor pe care i-am deranjat cu dezvălurile noastre, dar și pentru că am prezentat vocea poporului.

TARGET: 18+ URBAN

REALITATEA PLUS: 1.8

ROMÂNIA TV: 1.7

ANTENA 3 CNN: 1.6

DIGI 24: 0.8

SURSA: KANTAR MEDIA



Cifrele înregistrate imediat după anunțul deciziei abuzive arată că pe publicul urban peste 18 ani, Realitatea PLUS a fost pe primul loc cu 1,8 puncte de audiență, urmată de România TV, Antena 3 și Digi 24.



"Stau cu fruntea sus și mă uit în ochii oricui pentru că știu că ceea ce am făcut este bine pentru țară și pentru românii mei. Și nu, Realitatea PLUS nu se va opri aici!", a declarat Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel".



Cel mai urmărit moment a fost emisiunea Culisele Statului Paralel, moderată de Anca Alexandrescu.



TARGET: PRIME TIME URBAN, ora 21



REALITATEA PLUS: 3

ANTENA 3 CNN: 2.5

ROMÂNIA TV: 1.9

DIGI 24: 1



SURSA: KANTAR MEDIA



Cu 3 puncte de rating la ora 21, Realitatea PLUS a depășit cu mult Antena 3 CNN și România TV, care au obținut 2.5, respectiv 1.9 punct de rating.



E clar încă o dată că românii care iubesc adevărul ne sunt alături. Vă promitem că nu ne dăm bătuți, ducem lupta mai departe în mediul online, pe toate platformele disponibile. Totul, pentru a continua munca neobosită de până acum de la Realitatea PLUS, prin care facem auzită vocea românilor ce își iubesc țara.