Dezvăluiri EXPLOZIVE la Rizea TV: „Borman: Imperiul din Est", o incursiune în lumea banilor, a influenței și a interlopilor

Publicat 2 oct. 2026, 08:55 Actualizat 2 oct. 2026, 08:59

Rizea TV anunță o nouă producție exclusivă care promite dezvăluiri explozive despre lumea banilor, a influenței și a structurilor din umbra puterii. „Borman: Imperiul din Est” va fi disponibil în curând, exclusiv pe Rizea TV.

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