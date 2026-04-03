Actualitate· 1 min citire
Fragmente de dronă descoperite pe litoral, la Tuzla. Autoritățile au intervenit de urgență
3 apr. 2026, 20:15
drone
Articol scris de Scris de Ionuț Nichita
Mai multe fragmente de dronă au fost descoperite vineri după-amiază pe plaja din Tuzla, după ce un bărbat a alertat autoritățile printr-un apel la 112.
La fața locului au intervenit echipaje de poliție și pompieri, care au securizat zona și au început verificările. Autoritățile urmează să stabilească proveniența resturilor și modul în care acestea au ajuns pe litoralul românesc.
Nu este primul incident de acest tip. În luna februarie, fragmente similare au fost descoperite tot la Tuzla, dar și pe plaja din Mamaia, fără a avea inscripții vizibile.
Ancheta este în desfășurare, iar specialiștii analizează dacă există vreo legătură între aceste descoperiri.
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News