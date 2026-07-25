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Actualitate· 1 min citire
RO- ALERT în Tulcea după pătrunderea unei noi drone în spațiul aerian al României. Oamenii, îndemnați să se adăpostească
Drona
Locuitorii din județul Tulcea au primit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, un nou mesaj RO-ALERT prin care au fost avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile le-au recomandat oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească, măsura fiind una preventivă în contextul situației de securitate din apropierea graniței României.
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