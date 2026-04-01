SUA trimit un al treilea portavion în Orientul Mijlociu. Trump promite finalul rapid al conflictului cu Iranul

Statele Unite își consolidează prezența militară în Orientul Mijlociu, trimițând un al treilea portavion în regiune, în contextul tensiunilor cu Iran.

Președintele Donald Trump a declarat marți că operațiunile militare ar putea fi încheiate într-un interval scurt. „Vom pleca foarte curând”, a spus liderul american din Biroul Oval, sugerând că retragerea ar putea avea loc „în două, poate trei săptămâni”.

Declarațiile au influențat și piețele energetice. Prețul petrolului Brent a scăzut miercuri sub pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul speranțelor că situația din regiune s-ar putea detensiona.

În paralel, Marea Britanie încearcă să găsească o soluție diplomatică. Premierul Keir Starmer a anunțat organizarea unei reuniuni la care vor participa aproximativ 35 de state, cu scopul de a discuta redeschiderea Strâmtoarea Ormuz, rută esențială pentru transportul global de petrol.

Contextul rămâne însă volatil, în ciuda mesajelor optimiste venite de la Washington, iar evoluțiile din teren vor fi decisive pentru stabilitatea regiunii în perioada următoare.