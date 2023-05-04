ASF și FGA, căpușate politic! 800 de posturi ocupate de rudele, prietenii și relațiile puternicilor zilei

ASF și FGA, instituții esențiale în piața asigurărilor, sunt o mare familie... La propriu!
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), instituții esențiale în piața asigurărilor, sunt o mare familie... La propriu! Printre angajații care primesc salarii uriașe se află soții, soți și copiii multor oameni politici. Rudele politicienilor au devenit peste noapte experți în asigurări după ce au primit o funcție într-una dintre cele două instituții! De aceea, Guvernul, Parlamentul, ASF-ul și FGA-ul nu răspund la solicitarea EUROINS de a se așeza la aceeași masă pentru a discuta soluția cea mai bună pentru rezolvarea crizei din piața asigurărilor RCA. Conflictul se va soluționa în instanță, cu toate că ASF susține că "justiția nu poate schimba decizia unei autorități a statului”.
ASF și FGA sunt două instituții căpușate de tot felul de rude ale oamenilor politici sau de rude ale unor personaje implicate în piața asigurărilor. ASF are 600 de angajați, iar FGA - 200. În total, 800 de posturi ocupate, în mare parte, de rudele, prietenii și relațiile puternicilor zilei. Cheltuielile totale cu acești angajați, spun sursele noastre, sunt de aproximativ 40 de milioane de euro anual.
În Ziarul Bursa apărea în urmă cu 3 ani un articol cu titlul Organigrama corupției, în care erau enumerați potentații zilei care și-au pus apropiații în funcții plătite regește la cele două instituții. Printre aceștia se afla și soția fostului ministru al Finanțelor, Daniel Chițoiu, care era angajată în domeniul asigurărilor, fiind chiar anchetată în celebrul dosar Carpatica, în care era pus sub urmărire penală și un puternic liberal, Dan Radu Rușanu, chiar nașul soților Chițoiu.
Zgonea și-a angajat fosta și actuala soție la ASF
Fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, cel care se credea coleg cu Mihai Viteazu, a reuşit să își angajeze la ASF și fosta, dar și actuala soție.
Un fost deputat, Florin Cristian Tătaru, s-a transferat la ASF după ce a fost obligat să plece de la Transelectrica. Adică a plecat de la bine la mai bine, desi era acuzat că, într-o pădure din Maramureș, a ameninţat cu puşca şi a lipsit de libertate un cetăţean.
Tot la ASF și-a instalat fiul și un fost ministru al muncii, Mariana Câmpeanu, cunoscut și el pentru probleme cu legea în timp ce era fost director la Registrul Auto Român. Nu sunt doar rude ale oamenilor politici angajate la ASF.
Ziarul Bursa îi amintea, ca director de resurse umane pe un fost angajat la serviciul secret al Ministerului de Interne - Doi și un sfert, în timp ce de informatica ASF-ului se ocupa un fost angajat de la STS.
La venirea sa ca președinte ASF, Mișu Negrițoiu anunța că a dat afară peste 100 de angajați. După ceva timp, au fost angajați alții.
Băiatul președintelui Comisiei de control SIE - deputatul de Gorj Mihai Weber este unul dintre consilierii vicepreședintelui ASF Cristian Roșu. Iar soția băiatului lui Weber este angajată la Fondul de Garantare a Asigurărilor.
La ASF, membru neexecutiv al Consiliului care conduce instituția este și Ovidiu Wlassopol, fostul soț al primarului Craiovei, Olguța Vasilescu.
Ginerele lui Paul Stănescu, post bun la ASF
Soția președintelui Agenției Naționale de Integritate lucrează tot la ASF. La fel și ginerele influentului lider PSD - Paul Sănescu.
În astfel de instituții specializate, care funcționează într-un domeniu de nișă precum asigurările, coincidențele sunt mult prea mari – este imposibil ca toți acești oameni politici să aibă rude competente în domeniul asigurărilor. Este clar că la angajarea acestora a funcționat traficul de influență sau, după cum se spunea nu demult, sistemul PCR – pile, cunoștințe și relații.
ASF ȘI FGA, INSTITUȚII CU SALARII URIAȘE
ASF – 600 angajați
FGA – 200 angajați
TOTAL – 800 angajați
CHELTUIELI ANUALE – 40 MILIOANE EURO