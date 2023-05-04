ASF și FGA, căpușate politic! 800 de posturi ocupate de rudele, prietenii și relațiile puternicilor zilei

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Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), instituții esențiale în piața asigurărilor, sunt o mare familie... La propriu! Printre angajații care primesc salarii uriașe se află soții, soți și copiii multor oameni politici. Rudele politicienilor au devenit peste noapte experți în asigurări după ce au primit o funcție într-una dintre cele două instituții! De aceea, Guvernul, Parlamentul, ASF-ul și FGA-ul nu răspund la solicitarea EUROINS de a se așeza la aceeași masă pentru a discuta soluția cea mai bună pentru rezolvarea crizei din piața asigurărilor RCA. Conflictul se va soluționa în instanță, cu toate că ASF susține că "justiția nu poate schimba decizia unei autorități a statului”.