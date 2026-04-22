„Nu ucideți TAROM!”: Protest masiv anunțat în Piața Victoriei după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a cerut desființarea companiei

Protestele escaladează în jurul TAROM, după ce sindicaliștii acuză Guvernul că pregătește desființarea companiei aeriene de stat, în contextul unor declarații controversate venite din partea vicepremierului Oana Gheorghiu. Angajații avertizează că nu vor accepta o astfel de decizie și anunță ieșirea în stradă.

Sindicatul Unit TAROM (SUT) a anunțat organizarea unui miting de amploare pe 28 aprilie, în Piața Victoriei, alături de Confederația Sindicatelor Democratice din România. Acțiunea vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre angajați și autorități, generate de incertitudinea privind viitorul companiei. Liderii sindicali spun că iau în calcul inclusiv acționarea în instanță a Executivului, acuzând lipsa totală de dialog și decizii luate fără consultarea personalului.

Sindicaliștii: „Nu ucideți TAROM”

Reacția angajaților vine după declarațiile vicepremierului, potrivit cărora compania ar putea fi desființată până la finalul lunii aprilie. Președintele SUT, Narcis Pașcu, a transmis un avertisment ferm: „Dacă guvernanții încearcă desființarea și închiderea acestei companii, noi vom face tot posibilul să nu se întâmple acest lucru”.

Acesta a subliniat și rolul strategic al companiei aeriene de stat:

„TAROM trebuie să existe și să fie în permanență o companie a statului român, fiindcă în vremuri de război, de restriște, compania TAROM este cea care îi ajută, îi salvează pe cetățenii României în orice situație”.

Acuzații directe la adresa Guvernului

Sindicaliștii susțin că responsabilitatea pentru o eventuală dispariție a companiei ar reveni direct autorităților.

„Dacă doamna viceprim-ministru și-a permis ca, în aceste vremuri de criză (…) să facă declarații împotriva companiei și pentru desființarea acesteia (…), numai dumneaei va purta întreaga responsabilitate pentru ceea ce se va întâmpla”, a mai declarat Pașcu.

Lipsă de dialog și instabilitate

Un alt reproș major vizează lipsa comunicării dintre Guvern și angajați. Liderii sindicali afirmă că, în ultimii ani, nu au existat consultări reale privind strategia companiei.

„În ultimii trei ani, nu am fost consultați în privința viitorului companiei și niciun ministru al Transporturilor nu a avut întâlniri cu liderii sindicali. Guvernanții întotdeauna fac ceea ce vor dumnealor și distrug această companie”, a spus liderul SUT.

Sindicaliștii compară evoluția TAROM cu cea a altor companii aeriene din regiune, precum LOT Polish Airlines, care și-a extins semnificativ flota în ultimii ani. În același timp, TAROM a ajuns de la aproximativ 30 de aeronave în 2020 la doar 14 în prezent, dintre care unele urmează să fie vândute. Instabilitatea managerială este un alt punct critic, compania având nu mai puțin de 17 directori în ultimii trei ani.

Angajații resping acuzațiile privind personalul

Sindicatul respinge și ideea că operatorul aerian ar avea prea mulți angajați. Potrivit acestora, compania funcționează sub nivelul prevăzut în planul de restructurare aprobat la nivel european. În prezent, TAROM are 827 de angajați, față de 1.316 cât era prevăzut inițial, iar în unele departamente există chiar deficit de personal.

Piloții companiei susțin că au propus soluții concrete pentru redresarea financiară, însă acestea au fost ignorate. Un comandant cu experiență a declarat că există transferuri financiare semnificative către aeroporturi, estimate la 50–60 de milioane de euro, bani care ar putea fi recuperați pentru a stabiliza compania fără ajutor de stat.

Conflictul riscă să escaladeze

În lipsa unor negocieri și a unor măsuri clare din partea Guvernului, tensiunile continuă să crească. Protestul din 28 aprilie ar putea marca doar începutul unui conflict mai amplu între angajați și autorități.